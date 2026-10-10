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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Водяные торнадо-близнецы обрушились на Сицилию. "Ад" попал на видео

Водяные торнадо-близнецы обрушились на Сицилию. "Ад" попал на видео

Вихри вышли на сушу из моря у Марсалы, оставив после себя сорванные крыши и перевернутые автомобили На западе Сицилии, в провинции Трапани, стихия оставила серьезные разрушения: на регион обрушились сразу два водяных смерча.

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