❗️🇺🇦Боевик ВСУ, который находится в СЗЧ, рассказывает о том, почему он и его побратимы не захотели умирать за нелегитимного президента и мясных командиров👌💀 #Украина #СЗЧ #ВСУ #СЗУ.
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❗️🇺🇦Боевик ВСУ, который находится в СЗЧ, рассказывает о том, почему он и его побратимы не захотели умирать за нелегитимного президента и мясных командиров👌💀 #Украина #СЗЧ #ВСУ #СЗУ.
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