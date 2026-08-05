Волонтеры «Зеленой Арктики» очистили ямальскую тундру от 158 тонн металлолома

Волонтеры «Зеленой Арктики» вернулись из первых экспедиций. Две недели добровольцы работали на горе Пусьерка в природном парке «Ингилор», этностойбище «Земля надежды» и заброшенной станции тропосферной радиорелейной связи «Ока» в районе Гыды.
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