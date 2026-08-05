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Красный Север

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Волонтеры «Зеленой Арктики» очистили ямальскую тундру от 158 тонн металлолома

Волонтеры «Зеленой Арктики» очистили ямальскую тундру от 158 тонн металлолома

Волонтеры «Зеленой Арктики» вернулись из первых экспедиций. Две недели добровольцы работали на горе Пусьерка в природном парке «Ингилор», этностойбище «Земля надежды» и заброшенной станции тропосферной радиорелейной связи «Ока» в районе Гыды.

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