«Яндекс»: болезненный развод

Часть инвесторов не сможет обменять акции голландской Yandex N.V. на бумаги российского «Яндекса». Юристы констатируют, что шансов решить вопрос через суд мало; Банк России говорит, что предупреждал о рисках инвестиций на внебиржевом рынкеИГОРЬ ШАПОШНИКО читайте на monocle.