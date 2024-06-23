«Яндекс»: болезненный развод

Часть инвесторов не сможет обменять акции голландской Yandex N.V. на бумаги российского «Яндекса». Юристы констатируют, что шансов решить вопрос через суд мало; Банк России говорит, что предупреждал о рисках инвестиций на внебиржевом рынкеИГОРЬ ШАПОШНИКО читайте на monocle.
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