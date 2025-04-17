БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Армия Нидерландов получила приказ немедленно готовиться к войне с Россией – Le Monde

Армия Нидерландов получила приказ немедленно готовиться к войне с Россией – Le Monde

Действующие и находящиеся в запасе военнослужащие армии Нидерландов получили приказ как можно быстрее подготовиться к участию в военных операциях.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
У нас &quot;Орешник&quot; на поток поставили, так что можете расслабиться!
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