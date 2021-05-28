Уши, лапы, хвост

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У кошечки от прежней жизни остались только мисочка, лежанка и котята…

У кошечки от прежней жизни остались только мисочка, лежанка и котята…

Волонтеры уже перестали удивляться тому, что в посадках находят выброшенных домашних питомцев. Но этот случай особенный.

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татьяна
ГОСПОДИ!!! помоги найти кошечки с детками уютный дом добрых хозяев очень любящих пушистиков хвостиков...
Nina Pudikova
Помоги, Господи! обрести дом животинкам!!!!!!!!!
Людмила Семенова
...слов нет.... как же мельчают людишки :(
Светлана Лисовская
Репост!!!!!
Buddy Jackson
Твари бездушные, а не бывшие хозяева!!!
Buddy Jackson
А котейкам желаю поскорее найти добрые ручки 🙏
Аленка 666
Надо их хотя бы в гостиницу определить
Элеонора Коган
Но это очень опасно их там оставлять. А в дождь? А собаки и злые люди?Хотя бы в приют их определить.
Валентина Гонзарь
Если честно не знаю что написать. Просто таких сволочей на место кисек...
Людмила Савчук
Делюсь своей болью. В Красногорском округе есть мкр. Опалиха, где на улице "Счастливая" выживали 3 рыжих котеек, брошенных хозяином, продавшим свой дом другим людям. Я их ежедневно подкармливала, несмотря на ругань в свой адрес одной агрессивной жительницы из дома 62. Сегодня она сказала, что убьет всех кошек по договоренности со своими соседями из домов 60,64 и 49. Если бы у нас было достаточно приютов , я бы обратилась к ним за помощью, а теперь только плачу.
Елена Смирнова
Какие придурки живут в нашей стране, котятки им помешали....идиоты...

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