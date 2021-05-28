У кошечки от прежней жизни остались только мисочка, лежанка и котята…

Уши, лапы, хвостВ мире животныхУ кошечки от прежней жизни остались только мисочка, лежанка и котята…Волонтеры уже перестали удивляться тому, что в посадках находят выброшенных домашних питомцев. Но этот случай особенный.Вернуться к статье1112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтатьянаГОСПОДИ!!! помоги найти кошечки с детками уютный дом добрых хозяев очень любящих пушистиков хвостиков...NPNina PudikovaПомоги, Господи! обрести дом животинкам!!!!!!!!!Людмила Семенова...слов нет.... как же мельчают людишки :(Светлана ЛисовскаяРепост!!!!!Buddy JacksonТвари бездушные, а не бывшие хозяева!!!Buddy JacksonА котейкам желаю поскорее найти добрые ручки 🙏Аленка 666Надо их хотя бы в гостиницу определитьЭлеонора КоганНо это очень опасно их там оставлять. А в дождь? А собаки и злые люди?Хотя бы в приют их определить.Валентина ГонзарьЕсли честно не знаю что написать. Просто таких сволочей на место кисек...Людмила СавчукДелюсь своей болью. В Красногорском округе есть мкр. Опалиха, где на улице "Счастливая" выживали 3 рыжих котеек, брошенных хозяином, продавшим свой дом другим людям. Я их ежедневно подкармливала, несмотря на ругань в свой адрес одной агрессивной жительницы из дома 62. Сегодня она сказала, что убьет всех кошек по договоренности со своими соседями из домов 60,64 и 49. Если бы у нас было достаточно приютов , я бы обратилась к ним за помощью, а теперь только плачу.Елена СмирноваКакие придурки живут в нашей стране, котятки им помешали....идиоты...Комментировать
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