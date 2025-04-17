Ранняя материнская привязанность формирует ключевые черты личности для жизни

Ласковое материнство влияет на личность: исследование Эдинбургского университета Ученые из Эдинбургского университета (University of Edinburgh) обнаружили, что ласковое материнство в раннем детстве может существенно повлиять на формирование личностных черт, которые, в свою очередь, влияют на образовательные, профессиональные и здоровые результаты.
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