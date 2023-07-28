Карелия.ньюс

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Более 140 жителей Карелии с начала года экстренно доставили вертолетами санавиации в медучреждения

Вертолеты санавиации стали настоящим спасением в масштабах Карелии. Более 100 вылетов санавиации с начала года и 142 жителя Карелии, экстренно доставленных в специализированные отделения и профильные клиники Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

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