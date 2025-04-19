ЭИСИ: праздник Пасхи стал в России наднациональным и надконфессиональным

Ценности христианства едины для всех народов и религий России, поэтому светлый праздник Пасхи стал в стране наднациональным и надконфессиональным, отметили 19 апреля в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии