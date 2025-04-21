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РУМЦ ЧелГУ помогает молодежи с инвалидностью выбрать вуз и профессию

РУМЦ ЧелГУ помогает молодежи с инвалидностью выбрать вуз и профессию

ЧЕЛЯБИНСК, 21 апреля. ФедералПресс. Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета продолжает серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов колледжей Свердловской области.

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