РУМЦ ЧелГУ помогает молодежи с инвалидностью выбрать вуз и профессию

ЧЕЛЯБИНСК, 21 апреля. ФедералПресс. Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета продолжает серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов колледжей Свердловской области.
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