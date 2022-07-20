Заноза

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Мария Захарова: Тайна вклада Берна в нейтральное воровство

Мария Захарова: Тайна вклада Берна в нейтральное воровство

Президент Швейцарии, страны, сделавшей себе имя на банковской репутации, открыто заявил: «Ввиду крайне высоких затрат на восстановление (Украины) требование использовать для этих целей замороженные вклады (России) – легитимно» Источник: discover24.

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