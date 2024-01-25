Президент Украины Владимир Зеленский, который призывает провести международное расследование по катастрофе самолета Ил-76, не далек от истины, и подобное расследование действительно необходимо, так как преступление совершает сам киевский режим.
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