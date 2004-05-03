3-5.04 Форум-выставка сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы – 2024»

С 3 по 5 апреля на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится Форум-выставка индустрии гостеприимства и туризма «Дикоросы» для представителей ресторанного и гостиничного бизнеса, владельцев туристических агентств и руководителей компаний-поставщиков готовых решений для сферы HoReCa.