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Царьград

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Пермяк пытался вломиться в администрацию. Пыл дебошира охладила охрана

Пермяк пытался вломиться в администрацию. Пыл дебошира охладила охрана

Мужчина был нетрезв.Субботним вечером настойчивый и пьяный пермяк пытался попасть на прием к властям.

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