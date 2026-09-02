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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Коламбуса» о Фантилли без контракта: «Я не беспокоюсь. Сейчас есть небольшие разногласия, и это нормально. Уверен, что мы договоримся до открытия лагеря»

Генеральный менеджер « Коламбуса » Дон Уодделл высказался о ситуации с новым контрактом форварда Адама Фантилли .

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