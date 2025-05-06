Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за незаконный запуск БПЛА

За нарушение правил использования воздушного пространства страны предусмотрена уголовная ответственность Прокуратура столицы предупреждает о наказании за запуск любых летательных аппаратов без разрешения в воздушном пространстве Москвы.
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