Фазлеева: Татарстан славится замечательными семьями

Семья – место силы и любви. Как бы тебе не было сложно, твои близкие всегда скажут: «Мы тебя любим». Об этом сообщила сегодня во время 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!», стартовавшего сегодня в Татарстане, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
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