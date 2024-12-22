Фазлеева: Татарстан славится замечательными семьями

Семья – место силы и любви. Как бы тебе не было сложно, твои близкие всегда скажут: «Мы тебя любим». Об этом сообщила сегодня во время 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!», стартовавшего сегодня в Татарстане, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.