Россию ожидает финансовая катастрофа: девальвация рубля приведет к обесцениванию денежных накоплений – в октябре окунемся в 90-е Ольга БезродняяНовая волна девальвации рубля грозит финансовой катастрофой, которая может повторить драматические события 90-х годов.
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