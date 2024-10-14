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Россию ожидает финансовая катастрофа: девальвация рубля приведет к обесцениванию денежных накоплений – в октябре окунемся в 90-е

Россию ожидает финансовая катастрофа: девальвация рубля приведет к обесцениванию денежных накоплений – в октябре окунемся в 90-е

Россию ожидает финансовая катастрофа: девальвация рубля приведет к обесцениванию денежных накоплений – в октябре окунемся в 90-е Ольга БезродняяНовая волна девальвации рубля грозит финансовой катастрофой, которая может повторить драматические события 90-х годов.

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