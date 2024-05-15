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«Манчестер Сити» и «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» и «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов

УЕФА просит «Манчестер Сити» продать часть доли в «Жироне».фото: unsplash.com/@danielnorin--> УЕФА просит владельцев клуба «Манчестер Сити» продать часть доли в каталонской «Жироне», чтобы оба клуба могли участвовали в Лиге чемпионов.

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