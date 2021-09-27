Необычная история

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Восточные славяне – начало истории

Восточные славяне – начало истории

Н. Рерих. Идолы. 1901 г. Это работа рассказывает про самый ранний период истории восточных славян VIII–IХ вв.

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Валерий Протасов
Хорошо ли это: надплеменная структура? Странная вещь - история народа.
Владимир
Опираясь только на письменные источники (в то время славянская археология была очень слабо развита) С.М. Соловьёв указал на причины и направления расселения славян. И на их взаимоотношения с финно-угорскими народами. Вообще автору надо бы С.М. Соловьёва прочитать, а не "изобретать велосипед".

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