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СК просит ареста экс-председателя думы Чукотки за хищение 9 млн рублей

Следственный комитет Российской Федерации просит суд отправить под стражу бывшего главврача Чукотской окружной больницы, экс-председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, которого подозревают в незаконном получении премий.

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