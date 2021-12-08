СК просит ареста экс-председателя думы Чукотки за хищение 9 млн рублей

Следственный комитет Российской Федерации просит суд отправить под стражу бывшего главврача Чукотской окружной больницы, экс-председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, которого подозревают в незаконном получении премий.
Следственный комитет Российской Федерации просит суд отправить под стражу бывшего главврача Чукотской окружной больницы, экс-председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, которого подозревают в незаконном получении премий.
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