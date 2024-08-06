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Закон и Порядок

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Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Дети Арбата пишут: "Андрей Белоусов продолжает совершать шаги, которые заставляют напрягаться весь нобилитет Знаменки: в этот раз дело дошло до государственных наград.

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Комментарии
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В
Василий
Только полный наивняк считает что гарант ничего не знал об этой наградной реке, текущей в неизвестном направлении. Чую, скоро Белоусова &quot;направят на другую работу&quot;.
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4 час.
S
Serg
Так гарант же их и вручал на Кремлевских посиделках.
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4 час.
Ингерман Ланская
звезду Героя обесценили когда вешали на всяких ворошиловых, буденых, джугавилей, бериев, насеров, кастрам, хонекерам и прочим  брежневым
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4 час.

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