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ФедералПресс

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Депутаты Думы Иркутска инициировали ремонт дорог в своих округах

Депутаты Думы Иркутска инициировали ремонт дорог в своих округах

ИРКУТСК, 16 сентября, ФедералПресс. С началом учебного года в Иркутске вновь обострился вопрос безопасных дорог у школ – и сразу два округа Думы решают эту проблему параллельно.

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