Карагандинских спасателей, нашедших женщину с ребенком в буран, наградили

Февраль ворвался в жизни жителей карагандинского региона сильными буранами. Неоднократно закрывались областные трассы, а спасателям приходилось вызволять застрявшие автомобили и искать заблудившихся в метель людей.
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