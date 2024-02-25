Пока русские флегматично складывают 13-й пакет санкций в пакет к остальным пакетам, самое время порассуждать о будущем — а оно не то чтобы вероятно, но вполне себе заманчиво.
Пиренейский федеральный округ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor laptev
отработать по-любасу придётся всех пидо...сов! на то русские и назначены Богом совестью планеты
Ответить
12 час.
Сергей Парков
А почему при такой любви к русским имя на латинице? Не знал как клавиатуру переключить?
Ответить
10 час.
Свежие комментарии