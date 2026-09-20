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МОСИНФОРМ

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Белки, бобры и ежи в Москве готовятся к холодам

Белки, бобры и ежи в Москве готовятся к холодам

На природных территориях столицы животные готовятся к зиме. Белки и птицы наполняют пищевые тайники, бобры собирают ветки у своих жилищ, а ежи стараются накопить энергию для спячки.

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