Белки, бобры и ежи в Москве готовятся к холодам

На природных территориях столицы животные готовятся к зиме. Белки и птицы наполняют пищевые тайники, бобры собирают ветки у своих жилищ, а ежи стараются накопить энергию для спячки.
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