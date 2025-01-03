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Царьград

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Более 250 единиц техники очищают пляжи Анапы после аварии танкеров

Более 250 единиц техники очищают пляжи Анапы после аварии танкеров

В связи с крушением танкеров в Керченском проливе, пляжи Анапы активно очищают от мазута. Более 550 единиц техники и 7 тысяч человек, включая представителей муниципалитетов и добровольцев, задействованы в работах по ликвидации последствий аварии.

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