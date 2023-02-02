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14 актеров, которых невозможно узнать в гриме

14 актеров, которых невозможно узнать в гриме

Эдди Мерфи в фильме «Уловки Норбита»Фифти Сент в фильме «Разные вещи»Мэттью МакКонахи в фильме «Золото»Джон Траволта в фильме «Лак для волос»Джордж Клуни в фильме «Сириана» HO/AFP/Getty Images Том Круз в фильме «Солдаты неудачи»Роберт Дауни-младший в фильме «Солдаты неудачи»Кейт Бланшетт в роли певца Боба ДиланаТом Хэнкс в фильме «Филадельфия»Хилари Суонк в фильме «Парни не плачут»Николь Кидман в фильме «Часы»Кристиан Бэйл в фильме «Машинист»Гвинет Пэлтроу в фильме «Любовь зла»Джонни Дэпп в фильме «Черная месса»источникЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:И не забудьте:Подписаться на мой Instagram.

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