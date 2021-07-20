В Карелии станет еще холоднее

В Петрозаводске станет ещё холоднее. Начиная с 21 июля дневная температура вновь начнёт понижаться. Как сообщают авторы поста в паблике «ВКонтакте», посвященной погоде в регионе, такое похолодание связано с приходом холодного воздуха с севера.