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Царьград

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Что происходит с бензином в России: 2ГИС запустил карту, эксперты оценили рынок

Что происходит с бензином в России: 2ГИС запустил карту, эксперты оценили рынок

Чего ждать автомобилистам: эксперты дали прогноз по бензину.Компания 2ГИС представила сервис, который позволяет водителям в режиме реального времени проверять наличие топлива более чем на 29 тысячах автозаправок по всей России.

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Комментарии
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Владимир Морозов
ПОЧЕМУ ВС РФ не обеспечили защиту ТНК ?
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4 н.