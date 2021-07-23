НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитика«Газ как оружие» Стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку — 2»Проект документа оказался в распоряжении Bloomberg.Вернуться к статье178НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovИгорь Юшков несет чушь.Всегда у США есть повод по обвинению России в падении ВПП Украины.ГТС- инструмент для новых санкций против России. Украине по горло нужен транзит определенного объема газа. Его денежные компенсации не интересуют.Без транзита,нет газоснабжения потребителей.нет собственной добычи.Украина добывает газ,закачивает в ГТС. Потребители получают его уже российский газ.Реверс и закачка в ПГХ- метод обмана,Якобы газ в ПГХ оплачен Словакией или Польшей.Это ничейный газ.Альбина КолесниковаВ этих войнах оружием считается всё и даже Газ.Natalija OsmininaТак это же целенаправленное оружие. Забыли газовые камеры в концлагерях? А Запад свои изобретения хорошо помнит. Боится, что теперь к ним будем применять)))) Удушать их дерьмократию в зародыше. И опять же под соусом доброты, как в Освнциме: "в душ, граждане, в душ, всем мыться!". Знают же, что им не отмыться от всего дерьма, "что натворили", вот и ссуться, пардон.Владимир ДомнинЧитать материалы - одно удовольствие. Другое - анекдот. ФСБ ведет допрос подозреваемого, зачитывает ему права - вы имеете право хранить молчание, все что будет вами сказано будет использовано против вас в суде. - Подозреваемый говорит "АРИФМОМИТОР" - ФСБ что арифмомитор. - подозреваемый используйте против меня арифмомитор.Анатолий Лановой"АРИФМОМИТОР", это модернизированный арифмомЕтр? Куда приспособить, а,главное, как истолковать этот шедевр? - подозреваемый используйте против меня арифмомитор. Это уровень третьего класса.Владимир ДомнинОрфография авторская сохранена, я просто скопировал. Правильно будет так. Подозреваемый: "Используйте против меня арифмомитор".ДЛДмитрий Лысков...А кто не хочет разгружать люмений, пойдет разгружать чугуний!!!АЛЕКСАНДРПодарите Украине лопаты для успешного зарывания себя-любимых!Виктор ТомилинПосле бегства США из Афганистана, где они "кинули" ими созданное правительство, нельзя было штатам окончательно потерять лицо в проигранной борьбе против Северного потока - 2. США придумали обтекаемые формулировки, по которым они вреде бы будут бороться руками немцев против "токсичного" российского газа, а с другой стороны - ни какой конкретики. Чего стоят слова: "Германия будет способствовать...."? Никто ее не сможет упрекнуть, что она не смогла заставить русских качать газ через Украину. Кроме "русских" в контракте участвуют западные инвесторы, которые вложили деньги в строительство трубы. Они заинтересованы быстрее окупить вложенные деньги, а значит в том, чтобы трубу Северного потока заполнять на все 55 млрд. кубов в год. Инвесторов трудно будет уговорить отказываться от прибыли. Украинская ГТС будет заполняться по остаточному принципу. Договор с Украиной на транзит газа заканчивается в 2024 году. В том же году в США избирут нового президента, которому это будет все по барабану. Меркель уходит в этом году. Отвечать за обещания будет некому. Зато сейчас шумиха прекратится.Александр ЗоновНовый анекдот. Лежит боксер (пусть будет Кличко) в глубоком нокауте и думает...так, не все еще потеряно, у меня же есть второй тайм, овертайм и серия пенальти...АМАндрей МедведниковПочему вообще Россию должны волновать договоренности каких двух стран? Пусть договариваются о чем хотят. Хотите транзит через Украину? Пожалуйста, стоимость транзита ложится на плечи немецких налогоплательщиков! Делать какие-то скидки дурному соседу никто не будет. Но есть вполне обоснованные подозрения, что украинская ГТС скоро сама развалится, и по ней ничего, кроме воздуха, нельзя будет транспортировать.Алла ДубининаРусский газ для ЕС опасен - не демократичные молекулы , а для Украины тот же газ спасение...Наверно что б этими молекулами ее добить??? Об этом заявила Виктория Нуланд пробивая запрет для Северного Потока-2. Странная логика.Aнатолий РайковТолько поддерживать дают обещание и на поддержку выделяют деньги.ЕС,если хотите чтобы Украина осталась транзитёром ГТС то выделяйте деньги на ремонт трубопровода,а не на поддержку скакуасов.Трубопровод по территории Украины,это собственность самой Украины и ГАЗПРОМ не отвечает за газопровод Украины.СП-2 запустят что означает в обход Украины.То Украина уже не будет на халяву заполнять свои хранилища и получать деньги за транзит.Вот по этому они шумиху и подняли.Нет вы после всего как то сами и без нас.Александр ИвановВсе просто : будет выгодно качать черех Хохляндию - будут качать , не будет выгодно не будут , в этом весь вопрос!!NVNatalia VetscherskajaWittwerЧто-то непонятно, почему Европа всё время должна платить тем, кто потом впоследствии отмывает эти деньги?! Второе, почему Россия всем должна?! Да никому она не должна: хотите дешёвый газ, пожалуйста, труба проложена, качайте на здоровье. Почему нужно за счёт добросовестных налогоплатильщиков Европы тянуть Украину или Прибалтику. Когда эти прихлебатели определяться внутри своей страны?! Хотелось бы,чтобы не было попустительства, транзин?! - пожалуйста: платите сполна, ремонтируйте и обслуживайте сами, а договора долгосочные с недоброствестными "партнёрами " не стоит заключать. Ничего личного и лишнего...VGVasily GolovРоссийский газ из СП-2 оружие для Евросоюза.Российский газ в украинской ГТС- элемент энергетической безопасности.Действительно без транзита не будет работать система газоснабжения потребителей Украины. Транзитные трубы и система транспортировки добытого газа едины.Для заполнения ГТС собственным газом потребуется 1/2 года. Не сможет работать виртуальный реверс через ПГХ.Пора Газпрому начать продажу газа в Европу путем продажи на границе по рыночным ценам.Игорь КузнецовБудут долгие и нудные переговоры об объёмах прокачки через Украину, о цене транзита и цене газа для Украины. Поживём - увидим что из этого выйдет.Комментировать
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