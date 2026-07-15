В отношении болельщиков сборной Аргентины на ЧМ-2026 ввели ограничения. Об этом сообщает La Voz. Аргентинским болельщикам запретили использовать политические лозунги на полуфинале чемпионата мира со сборной Англии.
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