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В отношении болельщиков сборной Аргентины на ЧМ-2026 ввели ограничения

В отношении болельщиков сборной Аргентины на ЧМ-2026 ввели ограничения

В отношении болельщиков сборной Аргентины на ЧМ-2026 ввели ограничения. Об этом сообщает La Voz. Аргентинским болельщикам запретили использовать политические лозунги на полуфинале чемпионата мира со сборной Англии.

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