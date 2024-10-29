FT: ЕС не готов к следующим этапам евроинтеграции Украины и Молдавии

tsan tsan

Вспоминается анекдот про фирму, которая в два этапа готова была вылечить облысение. Первый этап - мазать голову кремом и исчезают оставшиеся волосы. Второй этап - мажешь абсолютно лысую голову мазью и волосы начинают буйно расти. С первым этапом проблем нет - крем действует на 100 %. А вот второй этап пока не получается и требует доработки .