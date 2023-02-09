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Кевин Дюрэнт станет игроком «Финикса» в результате крупного обмена

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт перейдет в «Финикс» в результате крупного обмена. «Нетс» получат Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, четыре пика 1-го раунда и дополнительную драфт-компенсацию.

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