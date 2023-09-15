"Не съедим, так понадкусуем", - в США заявили, что приложат все силы, чтобы помешать сотрудничеству России с ее партнерами

фарид сабиров Жопу берегите идиоты порвем на центы и блядькину или как этот организм называет байданутый

ТА Татьяна Антонова как же надоели эти двоечники с их корявым русским языком! Ну когда вы, наконец, научитесь хотя бы пользоваться программами для проверки правописания! "Чтобы" в данном случае пишется слитно и т.д.