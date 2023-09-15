Любопытно, однако

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"Не съедим, так понадкусуем", - в США заявили, что приложат все силы, чтобы помешать сотрудничеству России с ее партнерами

"Не съедим, так понадкусуем", - в США заявили, что приложат все силы, чтобы помешать сотрудничеству России с ее партнерами

Politiki.net Русские не имет права на проведение суверенной политики - считают в США.

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Комментарии
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фарид сабиров
Жопу берегите идиоты порвем на центы и блядькину или как этот организм называет байданутый
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5 час.
ТА
Татьяна Антонова
как же надоели эти двоечники с их корявым русским языком! Ну когда вы, наконец, научитесь хотя бы пользоваться программами для проверки правописания! &quot;Чтобы&quot; в данном случае пишется слитно и т.д.
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5 час.
Нина Грекова
У нас что, Вашингтон возомнил себя &quot;пуп Земли&quot;? Россия сама разберётся - с кем иметь дело, у нас население - умное, грамотное и адекватное!!! И самый лучший Президент Страны!!!
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1 час.

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