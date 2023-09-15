"Не съедим, так понадкусуем", - в США заявили, что приложат все силы, чтобы помешать сотрудничеству России с ее партнерами
Politiki.net
Русские не имет права на проведение суверенной политики - считают в США.
Комментарии
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Жопу берегите идиоты порвем на центы и блядькину или как этот организм называет байданутый
как же надоели эти двоечники с их корявым русским языком! Ну когда вы, наконец, научитесь хотя бы пользоваться программами для проверки правописания! "Чтобы" в данном случае пишется слитно и т.д.
У нас что, Вашингтон возомнил себя "пуп Земли"? Россия сама разберётся - с кем иметь дело, у нас население - умное, грамотное и адекватное!!! И самый лучший Президент Страны!!!
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