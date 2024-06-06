На российском рынке недвижимости случился коллапс: Крым стал исключением

В I кв. 2024 зарегистрировано 704,5 тыс. сделок, что на 36% меньше по сравнению с концом 2023. Это максимальное снижение в первом квартале относительно предыдущего за последние годы, обусловленное эффектом высокой базы, сезонностью, высокими ипотечными ставками и ужесточением условий продаж новостроек.