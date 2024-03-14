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После требования вернуть золото, Захарова напомнила Румынии о прощенных долгах

После требования вернуть золото, Захарова напомнила Румынии о прощенных долгах

В ответ на требование вернуть Румынии золото, которое было вывезено в Российскую империю в 1916–1917 годах, официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о передаче золотых запасов во времена СССР и о «прощенном долге» после Великой Отечественной войны.

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