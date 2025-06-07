Председатель британской партии реформ ушел в отставку

Председатель правоконсервативной партии реформ Великобритании Зия Юсуф ушел в отставку, заявив, что он больше не считает, что эта роль — «хорошее использование моего времени», 7 июня пишет The Financial Times.
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