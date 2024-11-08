Практикующий врач-терапевт Алисия Милинис — о планах федерального Минздрава заставить врачей следить за тем, кто из пациентов как часто берет больничные: «На данный момент идея кажется очень сомнительной.
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