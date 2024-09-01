Возняцки о Серене: «Она всегда была веселой и общительной»

Во время интервью на корте после победы в третьем круге US Open датчанка в шутку сказала, что «очень злится» на Серену из-за того, что та не зашла посмотреть на ее матч.
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