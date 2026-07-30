31 июля в ряде сёл Севастополя временно отключат свет

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергииЗавтра, 31 июля, в связи с проведением неотложных ремонтных работ будет временно приостановлена подача электроэнергии в нескольких населённых пунктах.
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