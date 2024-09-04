Мошенники атакуют звезд: кто из знаменитостей уже попал на удочку преступников

Знаменитостей атакуют мошенники. Смогла ли Лариса Долина вернуть квартиру, которую продала под давлением преступников? Из-за чего Ирина Хакамада лишилась почти полумиллиона рублей? И кто пытался узнать личные данные актрисы Галины Боб? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».