Росатом заявил о ежедневных атаках Украины на Энергодар

Росатом сообщил о напряженной обстановке в Энергодаре из-за ежедневных атак Украины. Глава компании Алексей Лихачев отметил, что Киев стремится усилить панику и угрозу для безопасности Запорожской АЭС, несмотря на сохранение ее функционирования.