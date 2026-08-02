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Царьград

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Росатом заявил о ежедневных атаках Украины на Энергодар

Росатом заявил о ежедневных атаках Украины на Энергодар

Росатом сообщил о напряженной обстановке в Энергодаре из-за ежедневных атак Украины. Глава компании Алексей Лихачев отметил, что Киев стремится усилить панику и угрозу для безопасности Запорожской АЭС, несмотря на сохранение ее функционирования.

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