Ректор Российского исламского института выступит на конференции в Кабуле

Рафик Мухаметшин Фото: пресс-служба Российского исламского института На международной образовательной конференции «Россия и исламский мир», которая пройдет 13 августа в Кабуле, выступит известный российский ученый‑историк, исламовед, профессор, член Академии наук РТ, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.
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