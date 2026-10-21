Осенью телефон все чаще достаешь уже в темноте, на балконе быстро остывает кофе, а после прогулки по мокрым улицам хочется поскорее переобуться во что-то сухое и теплое.
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