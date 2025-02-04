Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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МВД предупредило мигрантов о наказаниях за нарушения границ рабочей зоны

МВД предупредило мигрантов о наказаниях за нарушения границ рабочей зоны

Иностранцы должны строго соблюдать все запреты и ограничения на трудовую деятельность в РФ, в противном случае им грозят штрафы и выдворение из России, а их работодателям − приостановка деятельности на срок до 90 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

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Alex Nемо
Проснулись наконец-то в МВД. Глядишь и начнут действовать в рамках законов.
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