Бананы – абсолютное зло

Конечно же нет! Но все же стоит помнить, что бананы – это источник глюкозы, сахарозы и фруктозы. Поэтому людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом стоит относиться с осторожностью к этому продукту.
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