Двое молдавских боксеров вышли в финал "Кубка Европы"

Очередной успех наших боксеров на ринге черногорской Будвы. Александру Параскив победил россиянина Тархана Идигова и завтра вечером сразится за титул чемпиона в весовой категории 67 кг с итальянцем Джанлуиджи Паланга.
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