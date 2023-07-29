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Роберто считает «Барсу» сильнее «Реала»: «У нас лучший состав в мире. Можем бороться за все трофеи»

– «Барса» сильнее «Реала»? – Как по мне, у нас лучший состав в мире. Мы можем бороться за все трофеи.

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