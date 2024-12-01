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Недетский оговор

Недетский оговор

Частенько случается, когда дети рассказывают, о каких-то домогательствах против них со стороны взрослых.

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Комментарии
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Том Веселый
В России тоже самое. Уголовку надо вводить с 12 лет.
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16 час.
М
ММ
В конце 70-х по стране прокатилась масса случаев изнасилования! Бандами 14-16 летних девиц взрослых мужиков. Перевязывали мужику член и трахались. Мужик потом просто становился инвалидом. Причем это было в разных городах.
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15 час.
валерий кондратьев
А кто хозяин данной статьи?
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13 час.

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